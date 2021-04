Kunst : Künstlerische Antwort auf karge Zeiten

Kunst aus gefundenen Objekten. Das ist Liane Defferts Antwort auf die Corona-Pandemie. Die Künstlerin aus Wittlich setzt sich mit ihren aktuellen Plastiken mit dem Spannungsverhältnis zwischen Fülle und Leere auseinander.

Als lähmend habe sie die ersten Monate des Lockdowns empfunden, berichtet Liane Deffert. Inzwischen hat die Künstlerin, die auch an einem Wittlicher Gymnasium als Kunsterzieherin arbeitet, glücklicherweise nicht nur die kreative Blockade überwunden, sondern angesichts der pandemischen Einschränkungen sogar eine neue Lust am Experimentieren gewonnen.

Der Freude am „Spielerischen“, der ihre künstlerischen Experimente entstammen, verdankt sich auch ihre neue bildhauerische Serie, in der sie Stahl mit einem keramischen Werkstoff kombiniert.. Ihre Materialien dafür findet Deffert unterwegs als „Objets trouvés“, also als zufällige Fundstücke in Baucontainern oder auf Industriebrachen. Mit der Verwendung von Alltags-und Abfallprodukten als Material steht die Künstlerin in der Tradition der „Arte povera“ (der armen Kunst).