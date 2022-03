Theater : Gewagtes Spiel mit der Wahrheit: So war die Uraufführung des Films „Wa(h)re Wahrheit“

Sebastian Gasper (links) und Manfred Rath in einer kämpferischen Tanzszene des Films. Foto: Karsten Müller

Trier Ein Künstlerkollektiv nimmt sich dem Thema „Wahrheit“ an und produziert einen Film nach der Vorlage von Henrik Ibsen. So war die Uraufführung des Films „Wa(h)re Wahrheit“ in der Tufa in Trier.