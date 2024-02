Jede(r) kann mitmachen Inventur beim Kulturerbe – das hat es mit dem Projekt „KuLaDig“ auf sich

„Wir erfassen im Auftrag des Landes alles, was mit Kulturlandschaft oder Geschichte zu tun hat“, erklärt Christine Brehm vom Kompetenzzentrum in Neustadt an der Weinstraße, das Anlaufstelle fürs ganze Land ist, dem TV. „Bei KuLaDig kann jeder mitarbeiten: interessierte Einzelpersonen, der klassische Hobbyhistoriker, aber auch Kommunen, Institutionen, Vereine.“ Ausgewählte Objekte würden zusätzlich multimedial aufbereitet, etwa durch Filme oder eine 3D-Rekonstruktion. Dies übernehmen Mitarbeiter des Instituts für Kulturwissenschaft der Universität Koblenz in einem Pilotprojekt. Und damit auch Kommunen und Touristiker die Potenziale der Datenbank noch besser ausschöpfen, hat KuLaDig kürzlich eine Kooperation mit den Archäologen und Historikern von „Argo“ geschlossen, jener aus einem Leader-Programm entstandenen Initiative, die mithilfe sogenannter „Augmented Archaeology“ in einer App vergangene Kulturstätten virtuell sichtbar macht (der TV berichtete mehrfach).