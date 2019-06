Festival mit Hunsrücksongs und Musikkabarett : Kultana: Festival mit acht Künstlern im Hunsrück

Morbach (red) Lesung, Hunsrück-Songs, Musikkabarett und Ausstellung – das alles bietet das Festival Kultana 2019 der Vereine Kunst im Gewächshaus aus Morbach und Blue Note aus Idar-Oberstein am Samstag, 29. Juni, auf dem Gelände der Gärtnerei Berg in Morbach.

Schriftsteller Dr. Armin-Peter Faust liest ab 17 Uhr Gedichte und ­Redensarten in moselfränkischer Sprache, ab 18 Uhr stimmt das Duo Andreas Müller und Bernd Simon Lieder in Hunsrücker Dialekt an. Ab 20 Uhr präsentiert Gankino Circus aus Franken Welt- und Volksmusik, Musikkabarett und Zirkus. Kultana zeigt auch die Fotoausstellung „Heimat“ von Jürgen Cullmann.