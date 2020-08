Open Air : Kulturgraben: Konzerte mit freiem Eintritt

Trier (red) Der gemeinsam von Exhaus und Mergener Hof organisierte „Kulturgraben“ in Trier zieht nach zwei Wochen eine positive Zwischenbilanz. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag finden auf dem Open-Air-Gelände neben dem künftigen Exhaus-Domizil am Trierer „Schießgraben“ kleinere Veranstaltungen unter freiem Himmel und mit freiem Eintritt statt, unterstützt von der Stadt.

„Die Anzahl der Gäste stimmt – und wir haben auch viel positives Feedback erhalten“, sagt Michael Schmitt vom Mergener Hof. Auch das Programm der kommenden Tage lässt einiges erwarten: Den Auftakt am Donnerstag machen die Veranstalter des Riez-Open-Airs mit einem „Riez-Bingo“ zu Punkrockklängen. Am Freitag, Samstag und Sonntag (21.-23.8.) folgen Konzerte: Am Freitag mit Ruhrpott-Punk-Philosoph Der Butterwegge. Am Samstag gibt’s Indierock und Postpunk von Kramsky und Matches. Am Sonntag spielen der frühere Gewinner der RTL-Castingshow X-Factor, David Pfeffer, und Songwriter Affinity Kit im Kulturgraben.