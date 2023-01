Die Kulturmacher Michael Fuchs : Vom Lageristen zum lyrischen Ich

In Trier, wo er 45 Jahre verbrachte, will Michael Fuchs aus seinen Gedichten lesen. Foto: Anne Heucher

Trier Michael Fuchs hat schon viele Berufe ausgeübt, aber seine Berufung ist nur eine: die Lyrik. In seinen Lesungen zwischen Südhessen und Berlin inszeniert er seine Gedichte, die überwiegend in Trier entstanden sind. Die Schlüsselrolle zu allem spielt Jim Morrison.

Er hat Koch gelernt, in einer Werbeagentur gearbeitet, in der Gastronomie und in einer Druckerei, er fuhr als Lagerist Gabelstapler und trug fast 20 Jahre den TV nachts in die Briefkästen von Trier-Zewen. Auch „unter der Fuchtel“ des legendären Theater-Inspizienten Heribert Schmitt – den meisten eher bekannt unter dem Künstlernamen Harry Hut – , war Michael Fuchs aktiv – „allerdings nur als Statist“, wie er sagt. Schon damals, in den 90ern, hätte Heribert ihm geraten, seine Gedichte an einen Verlag zu schicken, erinnert sich der 58-Jährige heute. Sie hätten die Werke manchmal mit verteilten Rollen laut gelesen, nur so zum Spaß. Doch bis Fuchs tatsächlich sein erstes Buch in Angriff nahm, vergingen noch Jahre.

Sein Schlüsselerlebnis hatte Michael Fuchs, der mit etwa 16 Jahren Gedichte zu schreiben begann, in der Begegnung mit Jim Morrison, dem charismatischen Musiker, Songwriter und Frontmann der Rockband The Doors. „Er hat mich wirklich zurückgeholt“, sagt Fuchs über die Lektüre der Gedichte, die der 1971 mit 27 Jahren gestorbene Star hinterließ. „Das hat mich fasziniert.“ Morrison habe „die guten Dinge ins Auge gefasst“, sagt der immer ganz in Schwarz gekleidete Mann mit Kopftuch, „das hat mich bewegt“. Er wollte „alles“ über den Star erfahren, las dessen frühe Biografie „No one here gets out alive“ (deutsch: Keiner kommt hier lebend raus), die Erinnerungen von Zeitzeugen und schließlich all das, was Morrison selbst beeinflusst hatte: Dichter wie Rimbaud, Baudelaire, William Blake. „Ich dachte, ich könnte vielleicht in Erfahrung bringen, wie er auf so was kommt, was er schreibt.“ Bis dahin hatte Michael Fuchs seine eigenen Gedichte und Aphorismen nur gesammelt, allenfalls mal eines einer jungen Frau geschenkt. Als er Jahrzehnte später aber sein eigenes Buch mit Gedichten in Händen hält, war für ihn klar, was er jetzt tun muss. „Ich bin nach Paris gefahren an sein Grab, wie ich das jedes Jahr tue, hab zwei Bücher dorthin gelegt und das abfotografiert – das musste einfach sein.“ Ein Dank an Jim und eine Hommage an das große Vorbild.

Als Fuchs 2020 begann, sich um eine Publikation zu bemühen, waren sofort zwei Verlage interessiert. Den Zuschlag gab er dem niederländischen Verlag Harderstar. Die Resonanz war positiv, auch aus dem Netz, wo er zuvor einzelne Gedichte eingestellt hatte. Dass Lyrik im riesigen Büchermarkt ein Mauerblümchen-Dasein fristet, stört Fuchs nicht – auch wenn es bedeutet, dass er seinen Broterwerb mit Jobs etwa bei einem Pflegedienst bestreiten muss. „Meinen heiligen Gral hab ich gefunden, als ich das Buch in meiner Hand hielt“, sagt er über die Veröffentlichung seines Gedichtbands „Rausch“. Alles, was jetzt noch kommt, sei wie ein Supplement – schön, aber nicht notwendig. „Wer kann das von sich sagen?“

Für seine Lesungen findet er die Größenordnung von 15 bis 20 Besuchern optimal. „Je kleiner die Räumlichkeit, desto intimer, desto intensiver wird die Lesung“, sagt er. Größten Wert legt er auf die Inszenierung, die leise Musik im Hintergrund, die Leuchtstelen zu seinen Seiten, kleine Lichter rundherum, das langsame Tempo und den Kontakt zum Publikum. „Ich möchte versuchen, ihnen eine schöne Atmosphäre zu schaffen und die Leute runterzufahren. Weg von ihrem Alltag, weg von ihrem Stress.“ Vorzulesen mache einen Riesenspaß, ob in Cafés, Bürgerhäusern oder Wohnzimmern. Es sind lyrische Auszeiten vom Alltag. „Die Botschaft mit meinem Buch ist, dass nichts unendlich ist. Alles ist endlich, egal was wir tun, und dass wir uns in irgendeiner Form bereichern sollten. Was ich selbst gemerkt habe: Ich hatte vor zwölf Jahren einen Hirninfarkt und wäre daran fast gestorben.“