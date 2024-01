Die Kulturmacher Eine Idee wird Wirklichkeit – Bernhard Hoffmann aus Korlingen und seine „Pitter“-Figur

Es sieht wirklich nach Arbeit aus in Bernhard Hoffmanns kleinem Studierzimmer. Im Regal und auf dem Couchtisch liegen diverse CDs. Direkt neben dem Eingang steht ein Klavier, das freilich in die Jahre gekommen ist. Mittelpunkt indes ist der voluminöse Schreibtisch. Er dominiert den gesamten Raum und lässt kaum mehr Platz für die Aktenberge, die sich rechts und links außen auf seiner Schreibfläche stapeln. „Meine nächsten Ideen“, sagt Hoffmann dazu, und an seinem Tonfall wird spürbar: Ihm geht es dabei nicht um irgendeine Art von Selbstdarstellung oder gar Besitzerstolz. Der ehemalige Lehrer und Trierer Universitäts-Dozent bringt eher eine Atmosphäre von Nachdenken und produktiver Nüchternheit ein.