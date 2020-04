Kulturszene : Kulturminister machen Druck auf Berlin: Mehr tun für Kulturszene

Berlin Mit jedem Tag der Corona-Krise wächst der Druck auf die Kulturszene. Erste Hilfsprogramme greifen zu kurz, Künstler und Einrichtungen stehen vor dem Aus. Jetzt schlagen die Länder Alarm.

(dpa) Angesichts der verheerenden Auswirkungen der Corona-Krise in der Kulturszene fordern die Ländern mehr Einsatz vom Bund. „Es bedarf weiterer gemeinsamer Anstrengungen, um eine drohende Verarmung der Kunst- und Kulturlandschaft nach der Corona-Krise zu verhindern“, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Schreiben der Ministerrunde an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sowie die Minister für Finanzen und Wirtschaft, Olaf Scholz (SPD) und Peter Altmaier (CDU). „Es handelt sich um eine Sondersituation, die einen gesamtstaatlichen Kraftakt innerhalb der föderalen Ordnung einfordert.“