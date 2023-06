Geschenk vom Staat Kulturpass: Diese Angebote gibt es für die 18-Jährigen in der Region Trier

Angebote speziell für die junge Zielgruppe will auch Konzertveranstalter Popp Concerts machen. Geschäftsführer Oliver Thome verrät dem Volksfreund bereits vorab einige Highlights – etwa das Cro-Konzert open-air in Losheim am See am 25. August, Alvaro Soler am 31. August, das Lucky-Lake-Festival in Losheim (3. September), das Vollplaybacktheater in der Europahalle (2. Oktober) oder Bonez MC (2. Dezember).