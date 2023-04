Festival-Doppelpack im Mai So ein Kulturfest gab’s in Trier noch nie!

Zwei in einem: Es passt inhaltlich und räumlich gut zusammen, macht das Wochenende aber auch ein bisschen unübersichtlicher. Trier feiert vom 12. bis 14. Mai gleich zwei Kulturfeste in einem. Zum einen wird in Trier der Kultursommer eröffnet, der bis Oktober 2023 eine ganze Reihe Veranstaltungen im ganzen Land umfasst. Zum anderen steht auf dem Kornmarkt die zweite Auflage des Fringe-Festivals statt. Kulturstaatssekretär Prof. Jürgen Hardeck war zur Programmvorstellung aus Mainz angereist – zum ersten Mal seit 2005 findet die Eröffnungsveranstaltung wieder in Trier statt. Der Kultursommer steht unter dem Motto „Kompass. Europa westwärts“ - dafür sei Trier als „älteste große Kulturstadt“ sehr gut geeignet: „Trier liegt mitten in der Großregion, für die Rheinland-Pfalz aktuell die Ratspräsidentschaft innehat.“ Er verspricht fürs Eröffnungs-Wochenende eine „große Wundertüte“. Trier werde für ein Wochenende Kulturhauptstadt des Landes. Beim Fringe-Festival sind preisgekrönte Tanztheater zu Gast. Das Theater Trier will den Kornmarkt bei „Frisch bezogen“ zu einem „interaktiven Performance-Open-Air-Museum“ machen, wie es Paul Hess nennt, der Künstlerische Leiter des „Fringe“, einem Ableger des legendären Kleinkunst-Festivals in Edinburgh. „Wir werden 15 Betten auf den Kornmarkt stellen und als Kleinstperformance bespielen.“ Auch das Publikum dürfe mit ins Bett, alles bleibe aber natürlich „familienfreundlich“. So wie ein Großteil des Programms.