Kultursommer Rheinland-Pfalz 2021 : Kultursommer in diesem Jahr mit 200 Projekten

Trier Die neue Corona-Bekämpfungsverordnung und die sinkenden Inzidenzzahlen in Rheinland-Pfalz machen es möglich, dass es nun auch im kulturellen Bereich zu Öffnungsschritten kommt. So dürfen Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten unter strengen Hygieneauflagen und mit Vorausbuchungspflicht wieder öffnen.

Auch der Kultursommer Rheinland-Pfalz findet statt. So werden es auch in diesen Sommer wieder rund 200 Projekte sein, die der Kultursommer möglich macht. In einer Online-Pressekonferenz stellten Kulturministerin Katharina Binz und Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck das Programm vor, welches unter dem Motto „Kompass Europa: Nordlichter“ steht. Die offizielle Eröffnung des 30. Kultursommer findet am 6. Juni in Zweibrücken statt.

Ohne das Team des Kultursommerbüros und der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur hätte das Krisenmanagement für die Kulturszene in Rheinland-Pfalz nicht so schnell und entschlossen funktionieren können“, sagt Kulturministerin Binz.

Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck ergänzt: „Möglichst vieles in diesem Kultursommer soll und wird Open-Air stattfinden – selbstverständlich unter den jeweiligen Auflagen – und dann kann nur noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen.“ Das gilt auch für das Kulturfest für die ganze Familie, das in diesem Jahr Ende August in Zweibrücken stattfinden wird.

Die Literaturfestivals in der Eifel und im Westerwald mussten einige Termine ihrer herausragenden Autorinnen und Autoren verschieben, andere finden mit gleichzeitigem Livestream statt. Die „Heimat Europa-Filmfestspiele“ in Simmern zeigen aktuelle Heimatfilme aus den nordischen Ländern und Deutschland – verbunden mit Live-Musik und kulinarischen Spezialitäten. Die bereits für letzten Sommer geplante Wiederaufnahme der Rheinfels Saga in St. Goar soll diesen August stattfinden.