Trier/Mainz : Kultursommer steht im Zeichen Nordeuropas

Trier/Mainz (AF) Nordeuropa steht im Zentrum des diesjährigen Kultursommers Rheinland-Pfalz: Etwa die Hälfte der insgesamt 200 geförderten Projekte von Mai bis Oktober widmen sich dem Motto „Kompass Europa – Teil 1: Die Kunst und Kultur Nordeuropas“.

Der „Kultursommer“ umfasst wie in der Vergangenheit vielfältige Kulturevents in ganz Rheinland-Pfalz – darunter auch die Veranstaltungen des Mosel Musikfestivals, das Filmfestival „Heimat Europa“ in Simmern (Hunsrück) oder das Weltmusikfestival „Horizonte“ in Koblenz. Auch in der Region wird das Motto auf die Bühne gebracht – etwa beim Nordlichter-Festival in Trier (7. - 10. Mai, Tufa und Brunnenhof) im Mai und Juni bei der Aufführung von Henrik Ibsens „Ein Volksfeind“ in der Tufa (Inszenierung: Karsten Müller) oder bei der Ausstellungsreihe „Schönecker Kunstparcours“: Vom 17. Mai bis 20. September läuft im Eifelort eine dreiteilige Ausstellungsreihe mit internationaler Besetzung. In Trier wird zudem ein multimediales Theaterstück aufgeführt (Finnland - ein Nordlicht zwischen Mythos und Realität, 4. - 17. September).