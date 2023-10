UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE Preise, Rätsel, Schließungen

Während zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron kein Blatt passt (behaupten sie jedenfalls), knirscht es derzeit ein wenig mit der Kulturvermittlung zwischen Deutschland und Frankreich. Drei Goethe-Institute – in Bordeaux, Lille und Straßburg – sollen geschlossen werden. Das hat den früheren „Tagesthemen“-Moderator Ulrich Wickert (80) auf die Palme gebracht. Französische Kulturschaffende seien entsetzt über die Schließung. „Damit zeigt unsere grüne Außenministerin ja, dass man gegenüber den Franzosen überhaupt keine Rücksicht nehmen will.“ Das ohnehin gestörte Grundvertrauen werde dadurch weiter belastet. Nicht nur im deutsch-französischen Freundschaftsvertrag von 1963, sondern auch Vertrag von Aachen (2019) sei ganz klar das Bekenntnis zur Förderung der jeweils anderen Sprache festgehalten, sagte Wickert. In der derzeitigen politischen Kommunikation fehle es jedoch an Fingerspitzengefühl. Wenigstens sei es „endlich mal ein persönliches Zeichen” gewesen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Hamburg getroffen habe. Ob’s den Häusern hilft? Irgendwie hat man ja doch den Eindruck, unser Bundeskanzler habe im Moment wichtigere Dinge auf dem Zettel. Obwohl – was gibt’s schon Wichtigeres als Kultur und Kulturaustausch? Das ist ja schließlich der Beginn aller Zivilisation.