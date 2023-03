UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE Bubikopf und Werbewichtel

Diese Ära gilt als „Umbruchphase und Experimentierfeld der westlichen Moderne“, verkündet die Bundeskunsthalle in Bonn, die dieser Epoche ab morgen eine umfangreiche Ausstellung widmet. „Die Gleichzeitigkeit und Radikalität dieser Epoche verleiht ihr noch im 21. Jahrhundert eine bemerkenswerte Aktualität“, heißt es in der Ankündigung. Deshalb stehen auch „mögliche Parallelen zu aktuellen Entwicklungen“ im Fokus der Schau, die bisher wenig berücksichtigt wurden. Die 1920er Jahre dienen schon lange als Spiegel der Gegenwart. Konkret geht es um drei große Themenbereiche: die Großstadt als Schauplatz der Moderne, Debatten über neue Rollenbilder von Mann und Frau sowie die Wahrnehmung der neuen Lebenswelten. Ziel sei nicht allein, verbreitete Vorstellungen der „verrückten, wilden Jahre“ aufzugreifen. „Wenn man an die 20er Jahre denkt, kommen sofort Bilder hoch: die Goldenen 20er Jahre, Babylon Berlin”, sagt Kuratorin Agnieszka Lulinska. „Das interessiert uns nur am Rande. Wir versuchen, in die Breite zu gehen.” Die vielleicht größten Veränderungen brachten die 20er Jahre für die Frauen. „Es ist wirklich das Jahrzehnt der Frau. Die Frau raucht, die Frau fährt Auto, die Frau boxt.” Das „working girl” wurde zur Adressatin von Auto- und Zigarettenwerbung und provozierte die Männerwelt mit androgynem Chic. Eine Revolution leitete der in Paris erfundene Kurzhaarschnitt ein, der in Deutschland als „Bubikopf” bekannt wurde. Zu den ausgestellten Werken gehören ein Selbstporträt von Edvard Munch, Aufnahmen der lesbischen Fotografin Claude Cahun und das Gemälde „Fußball” des russischen Malers Alexander Deineka. Die Ausstellung „1920er! Im Kaleidoskop der Moderne” geht bis zum 30. Juli.