UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE Lieber Nonsens als Nachrichten

Was ChatGPT allerdings nicht kann – und vermutlich niemals lernen wird – ist Komik und Satire. Nicht die vorgefertigten und nach bestimmten Strickmustern aufgebauten Witze mit mehr oder weniger gelungenen Pointen sind gemeint, sondern reaktionsschnelle und schlagfertige Satire und Comedy. Die seien, so das wenig überraschende Ergebnis einer Untersuchung, über die die Zeitschrift „Psychologie heute“ in einem Interview mit der Kulturwissenschaftlerin Jennifer Neumann berichtet. Während der Corona-Pandemie seien zwar mehr Nachrichten entstanden, doch die Menschen hätten weniger von ihnen konsumiert. An den Fakten hätte sich ja ohnehin nichts ändern lassen. Und in solchen Momenten der Handlungsunfähigkeit spiele Satire eine wichtige Rolle. Dies zeige sich derzeit angesichts des Kriegs in der Ukraine. Satiriker könnten „maßgeblich dazu beitragen, Krisen zu verorten, einzuordnen, zu kritisieren – und verbal darauf zu reagieren”. Wer eine Comedyshow ansehe, die sich mit der Realität auseinandersetze, zeige sich durchaus am aktuellen Geschehen interessiert. Nachrichtensendungen seien wichtig, „aber ihr Dauerkonsum erhöht eher das Stresslevel“, erklärte die Wissenschaftlerin. Die Wahrnehmung von Nachrichten habe sich in der Corona-Zeit verändert. „Wir haben gelernt: Das ist jetzt so, wir befinden uns in einer Krise, und die hört auch irgendwie nicht auf.“ Satire und politischer Humor seien dadurch wichtiger geworden als Klamauk. Zugleich verwende sie häufig den Begriff „Satire light“, so Neumann: „So eine richtige Bissigkeit hätte in der Corona-Pandemie nicht so gut funktioniert – und das wäre wohl auch heute noch so.“