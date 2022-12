Kunstwerk der Woche : Kunst als Mittel der Verständigung

Keramikplastiken von Jehan Abuaffar. Foto: Eva-Maria Reuther

Als Jehan Abuaffar 2006 nach Deutschland kam, hatte sie zwei Kästen Gedanken im Gepäck. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Seit vielen Jahren notiert die Künstlerin auf Zetteln oder hält in Zeichnungen fest, was ihr durch den Kopf geht, ihr ein- oder auffällt.

Entstanden ist so ein ganz persönliches Archiv der Gedanken, in dem mit den Notizen auch Lebenszeit gesammelt ist.

Gedanken und Gefühle verdichten sich auch in Jehan Abuaffars eindrücklichen Arbeiten. Die Wahltriererin ist Bildhauerin, ihr bevorzugter Werkstoff der Ton. Wer mit der Künstlerin spricht, die 2006 aus der jordanischen Zwei-Millionenstadt Irbid nach Deutschland kam, erlebt eine Frau, die auch im Gespräch gedankenreich und tiefsinnig ist. Ein wenig gleicht sie ihren schönen, in sich zurückgezogenen Keramik-Plastiken, deren feine Strukturen voller Leben sind.

In Irbid wurde Jehan Abuaffar 1976 geboren. Dort hat sie an der University of Applied Sciences studiert, bevor sie 2006 als Gaststudentin an das international renommierte Institut für künstlerische Keramik und Glas nach Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) kam. Dort machte sie 2013 auch ihren Master.

Seit 2014 ist Abuaffar als freie Künstlerin tätig. Inzwischen lebt sie in Trier, wo sie in der Tufa mitarbeitet und an der Europäischen Kunstakademie Kinder unterrichtet. Die Ausstellungsbiografie der Bildhauerin ist inzwischen ansehnlich. Neben Kleinplastiken hat sie auch Werke im öffentlichen Raum geschaffen. Gerade sind zwei eindrückliche Arbeiten von ihr in der Trierer Stadtkirche St. Gangolf zu sehen. „Die Kunst ist für mich ein Weg, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, sagt die dunkelhaarige Frau mit dem aufmerksamen Blick. Aber nicht nur das. Die Auseinandersetzung mit ihrem Werkstoff, die Formfindung und Gestaltung der Oberfläche ist für die Künstlerin auch stets ein Prozess der Selbstversicherung und der Veräußerung ihrer Innenwelt.

Ihr Werkstoff Ton ist ihr dabei in seiner Geschmeidigkeit ein beredter gleichsam zugewandter Dialogpartner. Die Form zu finden wird mit ihm zum sinnlich erfahrbaren Prozess, bei dem Herz und Geist zusammengehen. In der fragilen Oberfläche des gebrannten Tons, seinen Unregelmäßigkeiten, in der Dynamik der Form lassen sich Ängste und Verletzungen fassen. „Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide“, charakterisiert Goethes Tasso die Kunst als Verständigungsmittel des Künstlers.

Auch für Jehan Abuaffur ist ihr künstlerisches Schaffen, das – wie sie sagt, einem inneren Drang entspringt – unverzichtbares Ausdrucksmittel im zwischenmenschlichen Dialog. Nicht zuletzt in jenem, den die Künstlerin in den einsamen Monaten der Pandemie und anderen einsamen Zeiten mit sich selbst geführt hat. Dass die Kunst die Welt verändern kann, davon ist die Bildhauerin überzeugt, ebenso wie von der Möglichkeit der sozialen Teilhabe des Künstlers durch sein Schaffen. „Über seine Kunst kann sich der Künstler verständlich machen und Menschen finden, die seine Sprache sprechen“, sagt Jehan Abuaffar. Eva-Maria Reuther