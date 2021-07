Kunst : Kunst im Doppelpack

Trier Die Gesellschaft für Bildende Kunst zeigt in der Europäischen Kunstakademie die Ausstellung „Great“. Dafür haben sich Künstler-Tandems gebildet, die höchst unterschiedlich die Gegenwart reflektieren.

Selbstbewusst geht die Trierer Gesellschaft für Bildende Kunst die Sache an. „Great“ (Großartig) heißt die aktuelle Ausstellung der Kunstvereinigung in der Europäischen Kunstakademie Trier. Auf jeden Fall großartig ist, dass das wegen der Pandemie verschobene Projekt nun endlich realisiert werden konnte. Angelegt haben die Veranstalter die sehr schön eingerichtete Schau einmal mehr als Tandem-Ausstellung. Soll heißen: Sieben vereinseigene Künstler konnten eine Kollegin oder einen Kollegen einladen, mit dem sie ihre Werke als Duo präsentieren.

Entstanden sind so sieben Künstler-Tandems, deren Arbeiten in der Zusammenschau in einen mal mehr mal weniger lebendigen Dialog treten. Zu sehen sind Gemälde, Mischtechniken, Installationen, Bildhauerei, Fotografie und Zeichnung. Nicht auf ein Nebeneinander beschränkt, sondern ihre Zweisamkeit ausdrücklich als künstlerische Gemeinschaftsleistung genutzt, haben lediglich zwei Duos. In ihrem „Glashaus“ haben Clas und Paul Steinmann eine Art Laborsituation geschaffen. In den auf ihr Metallskelett reduzierten „Häusern“, die an Gewächshäuser erinnern, bei denen die Bildwerke das „Glas“ stellen, geht es um Wahrnehmung, fiktive und reale Welten sowie um das Zusammenspiel von analoger und digitaler Kunst. Künstlerischer wie sozialer Dynamik verdanken sich auch die Bildschöpfungen des Duos Christoph Napp-Zinn und Eric Mangen. Im Wechsel steuerten beide Künstler jeweils ein Bild quasi als Vorlage bei, das der Tandem-Kollege weiterdachte.