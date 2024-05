Es geht um Farben Wenn junge Kunst ziemlich alt aussieht

„Was bei der Jugend wie Grausamkeit aussieht, ist meistens Ehrlichkeit“. Was einst der welterfahrene Jean Cocteau augenzwinkernd bemerkte, kommt einem in den Sinn, wenn man durch die aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Trier der Europäischen Kunstakademie (EKA) geht. Unter dem Titel „Thirties; Colour Codes“ werden dort die Positionen von Künstlern und einer Künstlerin gezeigt, die, wie der Titel sagt, allesamt in den Dreißigern sind. Also Kunstschaffende, die unter die Kategorie „Junge Kunst“ fallen.