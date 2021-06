Kunstwerk der Woche : Der Turm als Sinnbild des Wachstums

Blick in die Turm: die Plastik „Babel“ von Britta Deutsch. Foto: Eva-Maria Reuther

Künstler sind auf öffentliche Räume angewiesen, in denen sie ihre Werke zeigen. Was machen sie eigentlich gerade, während der Pandemie? In unserer Serie zeigen wir jede Woche das Werk eines Künstlers aus der Region. Heute: Britta Deutsch.

Wir müssen wieder in den Antriebsmodus kommen“, sagt Britta Deutsch. Schließlich könne auch das beste Online-Programm „leibliche Präsenz“ nicht ersetzen. Die Bildhauerin, die mit ihrem Künstler-Kollegen Sebastian Böhm dem Trierer Kunstverein Junge Kunst vorsteht, weiß, wovon sie redet. Wie viele andere musste auch der Verein mit seinem Galerie-Programm auf allerhand digitale Formate zurückgreifen, um im Gespräch zu bleiben. Ruhen musste in der bleiernen Corona-Zeit auch Deutschs pädagogische Arbeit in zwei Trierer Grundschulen.

Umso mehr kam die zwangsweise Entschleunigung der Konzentration auf die Atelier-Arbeit zugute. Was durch Arbeitsstipendien aus dem rheinland-pfälzischen Förderprogramm „Im Fokus – 6 Punkte für die Kultur“ abgefedert wurde. Entstanden sind so eine Reihe eindrücklicher Arbeiten zum Thema „Turm“ und „Wandern“. Wo die Pandemie soziale Kontakte lahmlegte, brachte sie vielerorts Mensch und Natur einander näher. Das mag auch für Britta Deutsch gelten.

Ihr wichtigster Werkstoff ist das Holz. Um geeignete Stücke zu finden, brach sie regelmäßig zu Wanderungen auf. Die Bewegung in der Natur wurde dabei selbst Anlass wie Thema künstlerischer Reflektion. „Beim Gehen denkt man anders“, sagt die Künstlerin. Seit jeher stehen im Zentrum von Deutschs Werk nicht die Möglichkeiten der Masse. Vielmehr reflektiert sie Aufbau, Struktur und Dynamik ihrer Plastiken, die sie kleinteilig mit geradezu zeichnerischer Genauigkeit sichtbar macht. Das lebendige Material Holz zwingt sie, sich mit ihrem Werkstoff gleichsam auf Augenhöhe auseinanderzusetzen. „Ich arbeite ja mit der Natur“, sagt die Künstlerin. „Wenn ich nicht mit dem Holz in Dialog trete, stellt es sich gegen mich“. Gerade der Umgang mit jungem Material erfordere viel Erfahrung. Schrumpfprozesse und plötzliche Risse machten es unberechenbar.