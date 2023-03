Kunstwerk der Woche – Tom Klein Illusion und Gegenwart

Die Kraft und Faszination langsamer Bilder ist oft gewürdigt worden. Auch Tom Kleins Foto-Arbeiten leben von solcher Langsamkeit. Der Trierer Foto-Künstler ist keiner, der auf den Augenblick aus ist, um ihn in Bruchteilen von Sekunden einzufrieren. Die Fotografien des 1970 in Waiblingen bei Stuttgart geborenen Fotografen sind allesamt sorgfältige Inszenierungen, in denen sich Realität und Vorstellung bildgebend verdichten.