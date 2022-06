Kunstwerk der Woche - Frauke Güntzel : Ein Werkstoff zum Austoben

Schildkröte, Keramik von Frauke Güntzel. Foto: Frauke Güntzel

Trier Wenn ich längere Zeit nicht mit meinem Ton arbeite, fehlt mir etwas“, gesteht sie. Für Frauke Güntzel gehört die Arbeit mit ihrem Werkstoff nun mal zu einem, wie sie sagt, erfüllten Leben.

Im elterlichen Haus in Trier betreibt die Keramikerin seit Jahren eine eigene Werkstatt. Dorthin ist sie nach der Ausbildung und einem Studien- und Arbeitsaufenthalt in England 1994 zurückgekehrt. Seitdem waren ihre farbenfrohen Objekte, munteren Figuren und Tierplastiken hierzulande und über die Region hinaus in unterschiedlichen Ausstellungen zu sehen. Als unverkennbare eigenständige Position bereichern sie die Vielfalt der Trierer Kunstszene.

Als Tochter einer Kunsterzieherin und eines Kunsterziehers lag der 1963 geborenen Triererin die Liebe zur Kunst wohl schon im Blut. Vor allem ihre Mutter, die sich im Haus eine Keramikwerkstatt einrichtete, habe ihr Interesse am Ton früh geweckt. Nach einer ersten „Lehre“ am traditionsreichen Lycee Technique des Arts et Metiers in Luxemburg wechselte die Künstlerin an die angesehene Fachschule für Keramik Gestaltung in Höhr-Grenzhausen. Eigentlich hatte es das sein sollen. Nach einem Austausch mit einem College in Fernham bei London entschloss sie sich dann doch, für zwei weitere Jahre nach England zum Studium ans West Surrey College of Art and Design zu gehen, das sie 1991 mit der „Bachelor of Arts“ abschloss.

Ein englisches Anschub-Stipendium ermöglichte es der jungen Keramikerin, sich in Fernham selbständig zu machen. „Die englische Art der Ausbildung unterschied sich grundlegend von der deutschen“, erinnert sich die Künstlerin. In Höhr-Grenzhausen habe man vor allem Wert auf Technik gelegt, während in England die künstlerische Gestaltung im Vordergrund gestanden habe. Am Ton liebt die Keramikerin die enormen Gestaltungsmöglichkeiten. Etwas nahezu Archaisches liege zudem darin, unmittelbar mit den Händen die Tonmasse zu formen. Güntzels Keramiken sind farbenfroh und fröhlich, ihre Tierplastiken echte Muntermacher. „Ja“, bestätigt die Künstlerin, „Freude sollen meine Arbeiten auch machen“.

Für sie selbst ist das Arbeiten und die Motivsuche ein offener Prozess. „Wenn ich einen Fisch gestalte, fallen mir dabei gleich noch andere Fische oder Tiere ein“, erklärt Güntzel. Aber auch in ihren Objekten findet sich solche Offenheit. So wie in denen, die sie im Rahmen des rheinland-pfälzischen Arbeitsstipendiums „Im Fokus-6 Punkte für die Kultur“ gestaltete. Die bunten, an Volkskunst erinnernden keramischen Blumen bestehen aus Modulen, die sich untereinander austauschen lassen.

Eine typische Arbeit für die Keramikerin, der es um eine einfache, im besten Sinn naive Formensprache geht. Die Arbeit mit dem Ton ist fraglos ein lustvoller Prozess. Das vollendete Werk schafft Befriedigung. Frauke Güntzel formuliert das so: „Dass da etwas ist, an dem ich mich austoben kann und nachher als greifbare Form oder Gestalt in der Welt ist, das bereitet mir Zufriedenheit“. Wie gesagt, Freude und Optimismus will sie mit ihren Arbeiten verbreiten. Die sollen auch die Kinder ihrer Keramik-Kurse haben, unter denen künftig auch Kinder aus der Ukraine sind. Kontakt zur Künstlerin per E-Mail an frauke.guentzel@web.de.