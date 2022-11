Kunstwerk der Woche : „Wasser ist Leben“

Ursula Dahm: „Wenn man Wasser fotografiert, kommt es auf Schnelligkeit und den entscheidenden Augenblick an. Foto: Ursula Dahm

Kein anderer Künstler hat sich wohl so intensiv mit dem Wasser und seiner Bewegung auseinandergesetzt wie Leonardo da Vinci in seinem Werk „Wasserbuch“. Darin schreibt er: „Bei einem Fluss ist das Wasser, das man berührt, das letzte von dem, was vorübergeströmt ist, und das erste von dem, was kommt.