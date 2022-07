Konzert am 30. Juli in Saarburg : Bayerische Klischees, ein blutiges Konzert und Yoga-Sessions: Stefan Dettl von LaBrassBanda im Interview

Stefan Dettl von LaBrassBanda bei einem Auftritt 2018 in der Luxemburger Rockhal. Foto: Jasmin Wagner/TV/Jasmin Wagner

Trier/Saarburg Sie singen bayerisch, tragen Lederhosen – und bringen so ziemlich jeden zum Tanzen: Stefan Dettl, Bandleader von LaBrassBanda, über einen legendären Auftritt in Roskilde, wie er bei einer Show vor der Porta Nigra unfreiwillig Kinder erschreckte, und warum er froh ist, nicht mehr im Symphonieorchester zu spielen.

Herr Dettl, überall finden wieder Konzerte statt, der Sommer ist gefühlt so vollgepackt wie nie. Wie sind Ihre Live-Erfahrungen – fühlt es sich auf der Bühne wieder fast an wie vor Corona?

Stefan Dettl (LaBrassBanda): Wir wussten nicht, was uns erwartet. Es war eine skurrile Zeit. Wir dachten uns: Vielleicht ist es einfach vorbei mit den Livekonzerten. Aber dann kam das erste Konzert – und schon beim ersten Ton standen 1000 Leute, haben gefeiert und gesungen. Sofort war alles wieder da. Was auffällig ist: Die Leute sind unfassbar höflich und passen aufeinander auf. Man merkt, dass sie das wertschätzen und Rücksicht aufeinander nehmen.“

Apropos skurrile Zeit: Die Pandemiejahre haben kulturelle Seltsamkeiten wie Autokino-Hupkonzerte hervorgebracht. Sie überraschten mit Yoga-Konzerten: Wie kam es dazu?

Dettl: „Es war die einzige Möglichkeit, Musik zu machen. Damals gab es vom bayerischen Gesundheitsamt die Vorschrift, dass man nur Hintergrundmusik zu einer Sportveranstaltung machen darf, also keine Konzerte. Die Sportler mussten mindestens 1,50 Meter Abstand halten – dann war Musik erlaubt. Da haben wir uns gesagt: Okay, machen wir halt eine Yoga-Session für 250 Leute. Normalerweise sind unsere Konzerte sehr energiegeladen, leben vom Energieaustausch. Beim Yoga-Konzert war es ein emotionaler Austausch. Das hat viel Spaß gemacht. Manche haben auf ihrer Matte gesessen und vor Glück geweint.“

Das war im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen - mit ähnlichen Sälen kannten Sie sich ja als junger Trompeter bei den Nürnberger Symphonikern aus. Was haben eigentlich die Orchesterkollegen gesagt, dass es Sie nun auf ganz andere Bühnen zieht? Als sie mit LaBrassBanda 2008 richtig loslegten, waren sie ja noch klassisch unterwegs.

Dettl: „Es war für alle klar: Ich bin nicht so der Orchestertyp. Da gibt es sehr gute Musiker, die das super können. Mein Talent liegt nicht darin, einfach nur Noten abzuspielen und sich jeden Tag darauf vorzubereiten. Ich wollte immer schon improvisieren. Mich hat immer interessiert, was hinter der Musik steckt, wie der Energieaustausch auf der Bühne mit den Leuten funktioniert. Das ist bei klassischen Konzerten zwar auch der Fall – da spielt man eine Dreiviertelstunde und wartet auf den Applaus, der dauert dann drei Minuten, dann spielt man weiter. Aber die sterile Atmosphäre war nicht meins. Alle Kollegen waren dann sehr froh, dass ich das Richtige für mich gefunden habe – nach dem Motto: Es ist cool, dass der Typ jetzt in die dreckigen Clubs geht, das passt schon. Ich habe von der Klassik und auch vom Jazz aber viel mitgenommen.“

Bayerisch reden, Lederhose, Blasmusik – das ist das gängige Klischee. Barfuß aufzutreten und sich wild in allen Genres zu bedienen, eher nicht. Wie passt das alles zusammen?

Dettl: „Das war für uns eine ganz natürliche Entwicklung. Ich rede Bayerisch. Wenn ich hochdeutsch reden oder singen muss, dann bin ich ganz nervös und mir fallen die Wörter nicht ein. Da war mir klar: Das muss auf Bayerisch sein. Was die Musikstile angeht: Wir sind in die Clubs gegangen – und da merkst du, worauf die Leute Lust haben. Reggae war immer schon cool, Polka macht voll Spaß, da bewegen sich die Leute direkt. Dann hatten wir ein paar Hip-Hop-, Metal- und Punk-Nummern: Schon hat man einen wunderschönen tanzbaren Abend.“

Sie spielten mit LaBrassBanda bei den größten Festivals, traten aber auch in Neuseeland, Zimbabwe oder den USA auf. Sehen Sie sich als bayerische Kulturbotschafter?

Dettl: „Es ist ein Kompliment, wenn man das so sieht. Ich finde, dass Bayern wahnsinnig schön, vielfältig, modern und jugendlich ist. Das Bild, das Bayern nach außen abgibt, ist mir zu stereotyp, zu konservativ. Wir haben auch so viele junge Künstler in Bayern, von denen viele allerdings keine Plattform bekommen. Die Fragen, warum wir Lederhosen tragen und wir bayerisch singen, die kommen hauptsächlich aus Bayern. Wenn du in England oder Hamburg oder Dänemark bist, fragt das keiner. Warum auch? Wenn ich eine bulgarische Band sehe, die vielleicht bulgarische Trachten trägt, frage ich sie ja auch nicht: Warum singt ihr denn auf Bulgarisch? Die Leute haben immer gecheckt: Wir möchten niemanden verarschen und machen keine Klamaukveranstaltung, sondern wir probieren, die beste Musik zu machen, die wir machen können. In Neuseeland haben sie uns aber mal gefragt, aus welchem Teil von Neuseeland wir kämen, weil wir anscheinend so neuseeländisch aussehen.“

Info Open Air: Am Samstag zu Gast in Saarburg LaBrassBanda aus Übersee am Chiemsee macht bayerische Blasmusik der ganz anderen Art - und hat damit schon weltweit das Publikum überzeugt. Bandleader Stefan Dettl (41) spielte als Trompeter bereits seit seiner Jugend in Sinfonieorchester, hauptberuflich auch nach dem Musikstudium (mit anschließenden Jazz-Trompeten-Studium) für zwei Jahre bei den Nürnberger Symphonikern. LaBrassBanda wurde ab 2008/09 einem größeren Publikum bekannt – im Juni 2008 und im Januar 2009 spielte die Band bereits in Trier. Wieder in der Region zu erleben sind die sieben Bayern am Samstag, 30. Juli, beim Open Air in Saarburg (Kaserne, Beginn: 20.30 Uhr). Infos/Karten: station-k.de

Mit der Popularität ging es los, als Sie in Guerilla-Taktik auf Mopeds und Traktor zum EM-Finale 2008 nach Wien gereist sind und gespielt haben – darüber haben viele Medien berichtet. Ein paar Tage vorher spieltet ihr noch mittags beim Trierer Altstadtfest. Ist das noch präsent?

Dettl: „Trier war eines unserer ersten Konzerte, das ist komplett in Erinnerung geblieben. Wir durften vor der Porta Nigra spielen, später spielte noch Guildo Horn. Am Tag davor hatten wir ein Schwimmbadkonzert in Rosenheim, ich habe danach einen Köpper ins Becken gemacht und mich am Kopf verletzt – das musste genäht werden. Wir sind dann über Nacht nach Trier gefahren, wo wir am Nachmittag auftreten sollten – und da waren jede Menge Kinder, die erst mal Angst vor mir hatten, weil mir wohl noch Blut runtergelaufen ist. Aber nach zwei, drei Songs merkten sie: Alles cool, der tut uns nichts, wir können tanzen. In Trier und auch dem Saarland haben wir viele Fans der ersten Stunde.“

Ein blutiger Gig vor der Porta, Shows in Neuseeland und Zimbabwe - was ist in der inzwischen langen Geschichte der Labrassbanda noch besonders im Gedächtnis geblieben?

Dettl: Definitv Roskilde. Das war für uns eine krasse Geschichte. Wir waren damals noch ziemlich am Anfang. Über Connections haben wir eine Auftrittsmöglichkeit beim Festival bekommen – und wir spielten in einem riesigen Zelt, aber parallel zu Oasis. Deswegen wollte keiner den Slot haben – da waren ja 100.000 Leute bei Oasis. Wir sind zum Licht- und Tontechniker, haben dem 20 Euro oder so zugesteckt und gesagt: Könntest du das Licht ein bisschen brutaler machen und den Ton ein bisschen lauter?“

Die Investition hat sich wohl gelohnt.

Dettl: Ja, da bebte das Zelt. Oasis war an dem Tag ziemlich müde, die hatten sich nur gestritten, viele Leute waren gelangweilt – dann sind in kürzester Zeit viele zu uns, und wir hatten wir plötzlich 6000 oder 8000 Dänen im Zelt. Einen solchen Moment vergisst du nie, Davon gibt es auch Videos. Wir können heute noch nicht glauben, was da passiert ist.