Kulturförderung : Land will Kulturbranche 2021 weiter fördern

Mainz/Trier Insgesamt 15,5 Millionen Euro will Rheinland-Pfalz ausgeben, um Künstler und Veranstalter in diesem und im kommenden Jahr zu fördern. Das Geld soll die Folgen der Corona-Pandemie mildern.

In ein zufriedenes Gesicht blickt man während des Livestreams, als Kultusminister Konrad Wolf über das Förderprogramm „Im Fokus – 6 Punkte für die Kultur“ des Landes am Freitag spricht. Insgesamt 15,5 Millionen Euro nehme das Rheinland-Pfalz in die Hand, um die Kulturszene zu fördern. Davon wurden im laufenden Jahr bereits rund 6,2 Millionen Euro ausgegeben. Die im Fördertopf verbliebenen Mittel in Höhe von rund 9,3 Millionen Euro sind für 2021 verplant.