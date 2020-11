Landesausstellung 2022 : Auf zum Untergang!

Dieses Plakat wird man in der Region noch oft sehen. Es bewirbt die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ 2022 in Trier. Der Marmorkopf aus dem Bestand des Rheinischen Landesmuseums in Trier zeigt Kaiser Gratian, der von 367 bis 383 regierte. Foto: Thomas Zuehmer

Trier Es bleibt bis heute unfassbar, dass ein so gewaltiges, kultiviertes Reich wie das römische vor 1600 Jahren untergegangen ist. Und wie tief die Zivilisation in Europa dadurch gefallen ist. Die nächste große Landesausstellung in Trier widmet sich vom 25. Juni bis 27. November 2022 dem Thema.

Auch wenn das Rheinische Landesmuseum in Trier wie alle Museen wegen des Corona-Lockdowns geschlossen ist, liegt es keineswegs im Dornröschenschlaf. Denn hier treten die Vorbereitungen für die große Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ gerade in die entscheidende Phase. Mit einer aufwändig gestalteten Broschüre präsentiert das Haus sich und seine Konzeption, mit der es international bei 80 renommierten Museen und Einrichtungen in 20 Ländern um insgesamt rund 400 Leihgaben anfragt. „Niemals zuvor“, heißt es darin, „wurde dem Untergang des Römischen Reiches eine derart umfassende Ausstellung gewidmet.“ Sie soll vom 25. Juni bis 27. November 2022 mit einzigartigen Exponaten und auf der Grundlage neuester Forschungsergebnisse in Archäologie und Altertumswissenschaften überregional Besucher nach Trier ziehen. Dazu verspricht Projektleiterin Anne Kurzte ein spannend inszeniertes Besucher-Erlebnis für ein breites Publikum.

„Wir wollen die ganz großen kulturgeschichtlichen Themen aufgreifen“, sagt Museumsdirektor Marcus Reuter. „Das hat bei ,Nero’ wunderbar funktioniert, und ich glaube, der Untergang des römischen Reiches ist auch ein Thema, das die Menschen ungeheuer fasziniert.“ Schon der Blick auf die Wasserversorgung des römischen Trier verdeutliche die Fallhöhe. „Das ausgeklügelte System mit Wasser- und Abwasserleitung ist mit dem Ende des römischen Reiches komplett zum Erliegen gekommen“, so Reuter. „Man hat bis ins frühe 20. Jahrhundert eigentlich nur Plumpsklos gehabt. Erst 1903 hat Trier wieder eine Kanalisation bekommen und fließend Wasser. Da wird einem erstmal so bewusst, welcher Kulturbruch da stattgefunden hat mit dem Untergang des römischen Reiches.“ Reuter ist überzeugt: „An keinem anderen Ort in Mitteleuropa kann man das Thema Untergang des römischen Reiches so gut präsentieren wie hier in Trier. Trier war Kaiserresidenz, Trier war eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, hier wurde Geschichte geschrieben.“

Info Drei Museen und die Schatzkammer kooperieren Zur Landesausstellung „Der Untergang des römischen Reiches“ vom 25. Juni bis 27. November 2022 kooperieren – wie bei den Ausstellungen „Konstantin“ und „Nero“ – Rheinisches Landesmuseum, Dommuseum und Stadtmuseum Simeonstift sowie diesmal auch die Schatzkammer der Stadtbibliothek. Das Dommuseum widmet sich mit der Ausstellung „Im Zeichen des Kreuzes – Eine Welt ordnet sich neu“, wie die Kirche das politische Machtvakuum besetzte und so zunehmend weltliche Aufgaben übernahm. Das Museum hat zum frühen Christentum einzigartige eigene Bestände, darunter archäologische Zeugnisse des Trierer Doms und von St. Maximin. Es richtet den Blick besonders in die Region von Mosel und Rhein. Das Stadtmuseum Simeonstift Trier beleuchtet in „Das Erbe Roms. Visionen und Mythen in der Kunst“ das Erbe des Imperium Romanum in der Kunst- und Kulturgeschichte. Die künstlerische Rezeption der römischen Antike lässt sich über Jahrhunderte nachverfolgen und stellt einen Spiegel der jeweiligen Geschichts- und Weltbilder dar. Die Schatzkammer in Trier nimmt die antike Bildung und ihr Fortbestehen im Mittelalter in den Blick. Größtenteils zeigt sie Exponate aus eigenen Beständen, wie Direktor Michael Embach erläutert. Zwei Highlights kommen von außen. Die Schatzkammer plant auch einen eigenen Katalog. ⇥aheu

Das Ölgemälde „Die Lieblinge von Kaiser Honorius“ von John William Waterhouse (1883) veranschaulicht eindrucksvoll römische Dekadenz. Gut möglich, dass das Bild 2022 in Trier gezeigt wird. Foto: © Eric TEISSEDRE - 06 08 50 73 4 und Thomas Zühmer