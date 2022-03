Landesausstellung : Noch 100 Tage bis zum Untergang

Der Countdown für die große Landesausstellung über das Ende des römischen Reichs läuft. Es sind bereits mehr als 430 Führungen gebucht.

Trier (aheu) Ab dem 25. Juni präsentieren drei Trierer Museen auf insgesamt 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 700 hochkarätige Exponate aus 130 internationalen Museen. Das Land Rheinland-Pfalz investiert dafür allein 3,7 Millionen Euro, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Trier erklärte. Ebenso beteiligt sind die Stadt Trier (Stadtmuseum Simeonstift) und das Bistum (Museum am Dom). Zum Rahmenprogramm mit etwa 300 Veranstaltungen, das ab diesem Donnerstag veröffentlicht wird, enthält Führungen, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Konzerte und Theater und setzt einen Schwerpunkt bei Angeboten für Kinder und Jugendliche. Bereits 437 Führungen sind für die Landesausstellung „Der Untergang des römischen Reiches“ schon gebucht, so Lewentz.