Landesausstellung : Noch 100 Tage bis zum Untergang

Trier Der Countdown für die große Landesausstellung über das Ende des römischen Reichs läuft. Für die einzigartige Schau in drei Trierer Museen wurden bereits mehr als 430 Führungen gebucht. Auch die etwa 300 Veranstaltungen sollen zur Strahlkraft der Ausstellung beitragen.

Trier Schneeweiß und leer präsentiert sich am Mittwoch der erste Raum der künftigen Landesausstellung „Der Untergang des römischen Reiches“ im Rheinischen Landesmuseum in Trier. In diesem frisch gestrichenen Saal wird ab dem 25. Juni von der Pracht und vom Glanz der antiken Kaiser die Rede sein. Leitmotivisch wechseln die Farben erst später in gelbe, rote und schließlich ganz düstere Töne, die den Zerfall der einst hoch entwickelten Zivilisation und der kaiserlichen Macht in inneren und äußeren Kämpfen veranschaulichen. Doch die Spannung steigt. Nur noch 100 Tage bis zur Eröffnung. „Die Landesausstellung wird große Strahlkraft entfalten“, ist sich Innenminister Roger Lewentz (SPD) sicher, wie er bei der Präsentation des Rahmenprogramms am Mittwoch in Trier sagte. „Sie wird garantiert bundes- und europaweit beachtet.“ Das Thema sei noch nie in einer Ausstellung behandelt worden, und kein Ort sei besser dafür geeignet als die spätantike Kaiserresidenz Trier. Das Land Rheinland-Pfalz zeige mit der 3,7 Millionen Euro starken Förderung, wie hoch es die römische Vergangenheit sowohl für die Identität der Bewohner als auch „als großer Hinführer nach Rheinland-Pfalz“ bewerte. Die bereits gebuchten 437 Führungen belegten das große Interesse an dem Event.