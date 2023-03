Römer Nächste Landesausstellung: Porta-Nigra-Erbauer Marc Aurel bringt neue Sicht auf Trierer Geschichte

Wie Bundeskanzler Olaf Scholz regierte Aurel in einer Zeitenwende, die damals sogar noch drastischer war als unsere Zeit heute. Nach einer langen Friedensperiode sind die Bewohner plötzlich Bedrohungen ausgesetzt, auch hier in Gallien, in der Provinz Gallia Belgica. Vor allem belgische Forscher hätten jüngst zahlreiche Zerstörungsspuren in römischen Siedlungen nördlich von Trier entdeckt, die von unruhigen Zeiten in den 160er Jahren zeugen, berichtet Reuter. Vor ihrem Hintergrund müsse man nun auch den Bau der Porta Nigra sehen, die als Teil der römischen Stadtmauer im Jahr 170 n.Chr. entstand. Hat Kaiser Marc Aurel die Porta also als Bollwerk gegen kriegerische Gefahren errichten lassen? Damit wäre die landläufige Auffassung eines angeberischen Luxustores in Friedenszeiten überholt.