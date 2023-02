Ausstellungen : Starke Bilanz: Landesausstellung bringt viel Geld und Image in Region Trier

Foto: Thorben Behring

Trier Über 200.000 Menschen haben im vergangenen Jahr die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ in Trier besucht. Dabei haben sie auch deutlich zur Wertschöpfung in der Region beigetragen.

Von Anne Heucher

Mit über 200.000 Besucherinnen und Besuchern war die Landesausstellung über den Untergang des Römischen Reiches das kulturelle Highlight des Jahres 2022 in Rheinland-Pfalz. Die Wertschöpfung betrug 7,6 Millionen Euro, wie das Innenministerium in Mainz am Dienstag verkündete. Die Zahlen belegen: „Es ist gelungen, an den Erfolg der großen Römer-Ausstellungen anzuknüpfen", sagte Staatssekretärin Simone Schneider, die gemeinsam mit dem Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe und dem Direktor des Museums am Dom, Markus Groß-Morgen, die Wertschöpfungsanalyse für die Ausstellung vorstellte.

Große kulturhistorische Sonderausstellungen würden auch dazu beitragen, den Kulturstandort Rheinland-Pfalz weiter zu profilieren, so Schneider. „Davon zeugen auch zahlreiche überregionale Gäste: 14 Prozent der Besucherinnen und Besucher kamen aus dem Ausland“, ergänzte Schneider. Der Anteil der luxemburgischen Gäste habe mit 24 Prozent am höchsten gelegen, an zweiter Stelle mit 17 Prozent schon Großbritannien. Hauptsächliches Einzugsgebiet der Ausstellung war der Südwesten Deutschlands, vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

„Die Landesausstellungen sind seit 2007 kulturelle Leuchttürme für die Stadt Trier“, sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe. „Das Ergebnis spricht Bände: Hotellerie und Gastronomie und der Einzelhandel sind die Gewinner. Sie profitieren direkt von der Wertschöpfung, die die Ausstellung generiert hat. Die Befragung zeigt auch: Ein Drittel der Besucher war erstmals in Trier. Wir hoffen sehr, dass die Menschen durch die Ausstellung auf den Geschmack gekommen sind und es nicht ihr letzter Besuch in Trier bleibt.“

„Die Landesausstellung war auch für das Museum am Dom ein großer Erfolg, nicht zuletzt, weil sich das ‚Trierer Konzept‘ hervorragend bewährt hat: Drei Ausstellungsstandorte beleuchten ein gemeinsames Thema aus je unterschiedlicher Perspektive“, sagte Markus Groß-Morgen, Museumdirektor des Museum am Dom Trier.

Insgesamt war das Publikum der Landesausstellung ein sehr kulturaffines, das besonders großes Interesse an der Römerzeit hat. Rund 75 Prozent der Besucherinnen und Besucher nannten das Interesse an der Römerzeit als Anlass für ihr Kommen. Im Durchschnitt besichtigten die Besucherinnen und Besucher außerhalb der Ausstellung drei römische Monumente. „Darum ist es das Ziel unserer Landesregierung, das herausragende römische Erbe von Rheinland-Pfalz noch stärker zu vernetzen und mit verschiedenen Angeboten gerade auch an den authentischen Orten, wie hier mit den Römerbauten, in das Bewusstsein zu rücken", so Innenstaatssekretärin Schneider.

Die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ lief fünf Monate lang in den drei großen Trierer Museen, dem Rheinischen Landesmuseum Trier, dem Museum am Dom Trier und dem Stadtmuseum Simeonstift Trier statt.