Saarbrücken Der Rapper tritt nächste Woche in Saarbrücken auf. Das Landgericht untersagte ihm nun die Performance einer Textzeile, die als antisemitisch kritisiert wird.

Das Saarbrücker Landgericht hat den Konzertveranstalter in einem Beschluss der 5. Zivilkammer verpflichtet dafür zu sorgen, dass der umstrittene Rapper Kollegah die Textzeile „Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen“ aus seinem Lied 08/15 nicht in der Saarbrücker „Garage“ vorträgt. Dort ist ein Konzert Kollegahs für den kommenden Mittwoch, 11. Dezember, angekündigt.

Geklagt gegen den Auftritt hatte der Dillinger Jude Gilbert Kallenborn. Kallenborn sehe sich durch die antisemitischen, judenverspottenden und homophoben Texte des Rappers in seinen Grundrechten verletzt, heißt es in dem Beschluss, der der SZ vorliegt (Az.. 5 T 438/19). „Der Beschluss wird bundesweite Folgen haben. Und zwar gegen die Profit-Musikbranche, die Geld mit Judenhass macht“, sagte Kallenborn zu dem Beschluss. Die „Sprachtiraden“ des Rappers erinnerten ihn an die Sprache des Nazi-Hetzblatts „Der Stürmer“, so Kallenborn.