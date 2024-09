Event am Samstagabend Nachts im Museum: Kennen Sie diese Trierer Schätze?

Auch die Angebote am Samstagabend rechtfertigen einen Besuch des Museums: Wie ein Gemälde restauriert wird, präsentiert Experte Dimitri Scher (19-22 Uhr). Eine „barocke“ Schauspielführung entführt in die Welt vor 200 Jahren (19 Uhr). Wer Trier „von oben“ bestaunen will, bekommt mit Stadtkonservatorin Marzena Kessler eine Führung am bekannten Stadtmodell des Museums (20.30 Uhr). Und Museumschefin Viola Skiba gibt einen Ausblick auf die kommende Marc-Aurel-Landesausstellung: „Was ist gute Herrschaft? Die Selbstdarstellung der Trierer Stadtregierung in der frühen Neuzeit“ (21 Uhr).