Rezension : Abrechnung mit der Familie

Also, ich mußte wieder für ein paar Tage nach Zürich“ – Christian Kracht lässt seinen Roman „Eurotrash“ dort beginnen, wo „relativ traumatisch“, wie er jetzt schreibt, vor einem Vierteljahrhundert sein erster großer Erfolg „Faserland“ zu Ende ging.

Auch damals startete Kracht mit einem beiläufigen „Also“ („Also, es fängt damit an, dass ich bei Fisch-Gosch in List auf Sylt stehe.“) Diesmal kauft sich der Protagonist Kracht auf der Bahnhofstraße einen kratzigen Wollpullover. Die Fahrt, die er ein paar Stunden später mit seiner Mutter antritt, wird ihn zu den Herstellern des Pullis führen – und in die Abgründe der eigenen Familiengeschichte.

Wie in „Faserland“ und später auch in „Imperium“ geht es in diesem Kracht-Werk vor allem um Kracht. Und wie „Faserland“, das seinen Ruf als Popliteraten festigte und ihm sowohl bitterböse Kritik als auch Lobeshymnen eintrug, ist „Eurotrash“ die Geschichte einer Reise. Diesmal nicht im Drogennebel durch deutsche Städte, sondern in die eigene Vergangenheit.

Auf etwas mehr als 200 Seiten jongliert der Autor zwischen Fiktion und Wahrheit, seziert die Verwandtschaft, ihre Komplizenschaft mit dem Nationalsozialismus, den Aufstieg des Vaters zur rechten Hand des Zeitungsverlegers Axel Springer, die traumatischen Kindheitserlebnisse der Mutter. Krachts eigene Kindheit verläuft zwischen Internat und Villen am Meer, in der sich einzig die Sprache als Heimat erweist. Die Fahrt in Begleitung der mit Pillen und Alkohol dement gewordenen Mutter beginnt mit dem Schwung der Beschwipsten. Sie will nach Afrika reisen, Zebras sehen. Kracht bestellt ein Taxi, das sie aber zunächst zur Bank fährt, wo die Mutter 600 000 Franken abhebt, gewonnen aus Geschäften mit deutschen Waffen und Schweizer Molkereien. Beide wollen das Geld an die Erstbesten verschenken, der Taxifahrer wird später einige Tausend Franken bekommen.

Doch dann geht es nicht weiter nach Afrika, sondern in die Alpen. Wie in „Faserland“ spielt Kracht mit Identitäten. Manchmal gibt er sich als Daniel Kehlmann aus, seine Mutter wünscht sich, er würde so gut schreiben wie Marcel Beyer. Was stimmt, was stimmt nicht? Manches liest sich eher kokett, etwa die Beschreibung Zürichs als „Stadt der Angeber und der Aufschneider und der Erniedrigung“, die NS-Geschichte der Familie dagegen als entwaffnende Ehrlichkeit. Am Ende bleibt das Gefühl, durch ein Schlüsselloch geblickt zu haben auf eine versunkene Welt, in der Kracht um die Erinnerung ringt. Esteban Engel, dpa

Christian Kracht: „Eurotrash“, Kiepenheuer und Witsch, 224 Seiten, 22 Euro.

