Rezension : Liebeswahn in der Großstadt

Da liegt er, mitten auf der Kreuzung, der inzwischen reichlich verhasste Ex. Vom Fahrrad geholt von einem zu schnellen SUV im Kreuzberger Kiez Berlins. Doch für Mitleid lässt Iris Hanika ihrer Protagonistin als zufälliger Beobachterin der Szene in „Echos Kammern“ keinen Raum.

Vor allem ist da schadenfreudige Gewissheit, „dass wahrgeworden war, was sie so oft sich gewünscht hatte: dass nämlich dieser Mann, der ihr die schönen Jugendjahre verdorben hatte, im Dreck vor ihr lag und verreckte.“

Hanika ist eine Meisterin solch schräger Szenen. Wie aus dem Nichts konfrontiert die in Berlin lebende Schriftstellerin ihre Figuren mit absonderlichen Ideen, verqueren Einschüben, intelligenten Anschlüssen. Die knapp 240 Seiten ihres fünften Romans sind voll geistreicher Ideen und Bezüge, die sie in immer wieder neue literarische Formen verpackt.

Doch diese Welt besteht aus den sehr gegenwärtigen Städten New York und Berlin – die inzwischen beide den Menschen über Gentrifizierung und Sozialprobleme entgegenschreien: „Not for you! Nur für die Reichen!“ Beim Himmel gibt es noch Unterschiede zwischen den Metropolen. In New York etwa muss Sophonisbe den Kopf nach oben drehen, um rechteckige Ausschnitte zu sehen. Das weite Berlin dagegen befinde sich „direkt im Himmel“.