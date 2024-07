„Gesundheitlich nicht stabilisiert“ Echternach fällt flach: Lena sagt Show am Samstag ab!

Ihre Konzerte am Sonntag und Montag in Ansbach und Regensburg sind ebenfalls kurzfristig abgesagt worden. Zuvor hatte sie noch Shows in Plauen und Wolfsburg gespielt. In der auf Instagram publizierten Absage hieß es vom Veranstalter: „Leider geht es Lena nach dem plötzlichen medizinischen Notfall gestern nicht besser und ist nach wie vor in ärztlicher Behandlung. Wir müssen die Show heute (=Montag) in Regensburg daher leider auch absagen.“ Man solle die Updates der jeweiligen Veranstalter im Auge behalten.