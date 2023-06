Aufgeschlagen - Neue Bücher Wanderung zur Vergangenheit

Damals ist seine Freundin Maja bei einem Ausflug in die Berge spurlos verschwunden. Spurlos heißt: Ihre Leiche wurde nie gefunden. Könnte sogar sein, dass sie aus ihrem alten Leben weggelaufen ist und irgendwo ein neues begonnen hat. Alle Fragen rund um diesen mysteriösen Fall kommen mit einem Schlag wieder ans Licht, als Arno, der inzwischen als Literaturdozent in Berlin arbeitet, von einer Person, die sich „Lost & Found“ nennt, Nachrichten auf sein Handy erhält, die ihn auffordern, sich an die Tage mit Maja und vor allem an ihren letzten Tag zu erinnern – und sich endlich zu dem Mord an seiner Freundin zu bekennen. Mit jeder Botschaft, die stets mit dem Befehl „Erinnere dich!“ enden, gerät Arno mehr ins Grübeln, bis er irgendwann selbst glaubt, seine Freundin getötet zu haben. Und dann taucht auch noch ihre jüngere Schwester Anja auf, die der Verschollenen wie aus dem Gesicht geschnitten ist, und bittet die Freunde von einst, mit ihr genau die gleiche Wanderung von damals noch einmal zu machen in der Hoffnung, doch noch eine Spur von Maja zu finden.