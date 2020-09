Meinung : Beste Erinnerungen an die Treviris

Konzerte

Im Treviris-Saalbau wurde auch Theater gespielt sowie Konzerte gehalten. Nie habe ich vergessen, als wir mit dem Schüler-Chor von St. Martin in Trier 1952 unter der Leitung von unserem Musiklehrer, dem späteren Prof. Karl Berg, der die Musikschule in Trier gegründet hat, in der Treviris aufgetreten sind. Das Lampenfieber war groß, und wir haben Lieder gesungen wie „Die Gedanken sind frei“, „Wahre Freundschaft“ und noch andere Songs. Wir waren damals 12 Jahre alt. Was ich dann auch voll in Erinnerung habe: Als unser Konzert zu Ende war, haben die Franzosen-Kinder „Peterchens Mondfahrt“ gespielt, allerdings in französischer Sprache. Das war für uns alle ein Erlebnis und man vergisst das nicht. In der Treviris fanden viele Veranstaltungen statt. Einige Jahre später bin ich mit meinen Schwestern auch dort hin tanzen gegangen, besonders an Karneval. Wir als älteres Semester denken oft daran, ob man nicht den Bau fürs Theater hätte retten können.