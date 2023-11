Lesung am 30. November in Trier Autorin Susanne Kaiser: „Extremer Frauenhass im Internet ist mainstreamfähig geworden“

KAISER Ich wäre dafür, dass Gender ein viel größeres Thema in Schulen wird, dass wir uns damit schon in der Grundschule, gern auch schon im Kindergarten, auseinandersetzen, welche Rollenbilder es gibt. Zum Beispiel zu den ambivalenten Erwartungen, die an die Kinder gestellt werden. Es müsste ein Schulfach sein, genauso wie Medienkompetenz. Und es müsste Fortbildungen geben, bei der Justiz, in Behörden und Unternehmen. Spätestens seit MeeToo und dem Thema Belästigung am Arbeitsplatz sind Unternehmen sicherlich daran interessiert zu handeln. Interview: Anne Heucher