Trierer Kultband Lusthansa Lieber Bier in Trier als ... und schon singst Du mit!

Trier · Ein Fanboy erinnert (sich) an die Gründung der Kultband Lusthansa, an sagenhafte Glanzzeiten in den 80ern und diverse Comebacks. Nach vierzig Jahren ist nun angeblich endgültig Schluss. Ist das doppelte Abschiedskonzert im Ducsaal wirklich die letzte Flugreise des Rockliners?

26.04.2023, 18:52 Uhr

Neue Trierer Welle, ein Bild aus (ganz) frühen Tagen: Lusthansa im Jahr 1983 bei einem Konzert im Ducsaal Freudenburg. Foto: Pello Bender/Privatarchiv Pello Bender

Unendliche Langeweile. Wir schreiben das Jahr 1982. Dies ist die Geschichte der Rockband Lusthansa, die mit ihrer Besatzung aufgebrochen ist, um Fame und Großstadt-Vibes in die Öde des Moseltals zu bringen.