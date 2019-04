später lesen Konzert Lieder, Anekdoten, kleine Geschichten im Schmit-Z in Trier FOTO: Peter Godry FOTO: Peter Godry Teilen

Der Schmit-Z e.V. lädt am Freitag, 12. April, um 20 Uhr ins Schmit-Z in der Mustorstraße 4 in Trier zu einem Chanson-Abend „La Chansonette – Une Soirée Française“ mit dem Sänger Mayo Velvo (Foto) und seinem Pianisten Thomas Möller ein. red