(red) Der deutschsprachige Liedermacher, Sänger und Gitarrist Gisbert zu Knyphausen aus Eltville am Rhein stellt am Donnerstag, 18. Januar, um 20 Uhr im Saalbau in Losheim sein neues Album „Das Licht dieser Welt“ vor. Karten: 26,30 Euro, siehe unten rechts.⇥Foto: Dennis Williamson