Konzert in Wiltingen : Lilly Among Clouds, das springende Energiebündel

Wiltingen Die Würzburger Künstlerin hat am Donnerstagabend das Publikum im Wiltinger Bürgerhaus zum Staunen und zum Tanzen gebracht.

Die handeln aber nicht unbedingt von der Liebe: „Ich habe mich mal über längere Zeit sehr intensiv um eine Freundin gekümmert, die Depressionen hatte. Dieses Lied hat mir dabei sehr geholfen.“ Und sie erinnert daran, dass es einen großen Unterschied machen kann, wenn nur ein paar Menschen mehr darauf achten, wer in seinem Umfeld gerade etwas Hilfe gebrauchen könnte. Dann singt sie den Song Underneath the Surface: „I‘ve been here before, your sad eyes once more, see your smile, but I see no joy, you say you are better this time, but read between the lines“.