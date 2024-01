Literatur ist sein Beruf und seine Leidenschaft „Sebastian Fitzek ist die Butter auf unserem Brot“

Valerius: Ich hatte meinen Zivildienst in einem Behindertenwohnheim gemacht, fand das spannend und habe mit Sozialpädagogik angefangen und bin dann zu Soziologie gewechselt. Ich habe immer nebenher im Einzelhandel gearbeitet, um Geld zu verdienen, und merkte, dass das Studium mir zu anonym ist und mir nichts bringen wird. Ich brauche den menschlichen Kontakt, möchte reden und mich bewegen. Ich hatte schon während der Schulzeit ein Praktikum in der Trierer Buchhandlung Gegenlicht gemacht. An der Uni bin ich dann fast täglich im Treff an der Filiale der Buchhandlung Stephanus vorbeigegangen und entdeckte eines Tages dort ein Schild, dass Auszubildende gesucht werden … Nach meiner Ausbildung bei Stephanus in der Innenstadt bin ich in die Unifiliale gewechselt und habe sie fast zehn Jahre geleitet. Vor zwei Jahren fing ich dann im Gegenlicht an.