Kolumne „Aufgeschlagen - neue Bücher“ Neuer Thriller: „Fastenzeit. 40 Tage Rache“ – weh dem, der schlemmt

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Keine gute Idee, während der nächsten 40 Tage ein Ein- bis Drei-Sterne-Restaurant aufzusuchen, um sich hemmungsloser Schlemmerei beziehungsweise Völlerei hinzugeben. Was offenbar der Mann getan hat, der eines Nachts komplett nackt und von Kopf bis Fuß mit Asche bestreut auf dem Marktplatz eines Alpendorfes nahe der österreichischen Grenze aufgefunden wird. Der erste Fall von Hannah Meyer an ihrer neuen Wirkungsstätte.