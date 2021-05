Literatur : Eine rostige Eifel-Tankstelle und zwei Leichen

Düsteres Kopfkino, schwarzer Humor, ein skurriles Ermittlerduo – und jede Menge merkwürdige Mittelgebirgs-Charaktere. Wer Eifel-Krimis mag, der wird auch an Ralf Kramps neuestem Roman „Ein Grab für zwei“ seinen Spaß haben.

Diesmal nimmt Kramp seine Leser mit zu einer uralten, rostigen Tankstelle an einer Straße, die nirgendwo mehr hinführt seit die Autobahn gebaut wurde – mal abgesehen von Bauer Hepps Bauernhof. Und der gräbt auf seinem Land natürlich ne Leiche aus, just als Herbie Feldmann und sein unsichtbarer Begleiter Julius auf die Tankstelle aufpassen müssen. Denn Rost-Horst, der den Laden üblicherweise schmeißt, ist im Krankenhaus. Und da Romanheld Herbie ebenso arbeitslos wie neugierig ist, springt er ein und ermittelt zwischen Zapfsäulen, Flutschfinger-Werbung und Regalen voll alter Schokoriegel und Yps-Hefte, was denn da schon wieder in der Eifel los ist. Mehr noch, er verknallt sich in die Bauerstochter und wird aus ermittlungstaktischen Gründen kurzerhand Mitglied einer Bande, deren Existenz erklärt, wie Rost-Horst von einer Tankstelle leben kann, an der es nicht mal mehr Diesel gibt.