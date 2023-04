Mitmachen und 250 Euro gewinnen! Ungewöhnlicher Wettbewerb: Wer textet besser - Mensch oder Maschine?

„Netflix sagt uns, was wir sehen sollen. Und Amazon sagt uns, was wir kaufen sollen. Irgendwann, in den nächsten zehn, zwanzig oder dreißig Jahren, könnten solche Algorithmen uns auch sagen, was wir an der Uni studieren, wo wir arbeiten, wen wir heiraten und sogar wen wir wählen sollten.“ Eine Einschätzung von Yuval Noah Harari, Universalhistoriker und Bestsellerautor („Eine kurze Geschichte der Menschheit“). Harari meint, wie andere Denker auch: Das kann großartig werden – oder fatal.