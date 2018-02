Literaturförderpreis des Landes ausgeschrieben

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur vergibt wieder den mit insgesamt 10 000 Euro dotierten Martha-Saalfeld-Förderpreis. Bewerben können sich Autoren, die in Rheinland-Pfalz geboren worden sind oder dort leben oder die durch ihr Schaffen mit dem kulturellen Leben in Rheinland-Pfalz verbunden sind. Über die Vergabe des mit 5000 Euro dotierten Hauptpreises entscheidet eine Fachjury. Diese wählt zwei weitere Preisträger aus. Das Publikum der Verleihung entscheidet, wer den mit 3000 Euro und den mit 2000 Euro dotierten Preis erhält. Einzureichen sind maximal 10 Seiten (Schriftgröße: Arial 12) aus einem noch nicht abgeschlossenen Manuskript, ein Exposé sowie biografische und bibliografische Angaben. Zugelassen sind alle belle­tristischen Gattungen. Einzusenden sind diese Unterlagen in zweifacher Print-Ausfertigung und per Mail an das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Referat 15221, Postfach 32 20, 55022 Mainz. Einsendeschluss ist Mittwoch, 28. März. Die Bewerbungen werden zum Gegenstand einer Lehrveranstaltung am Campus Landau der Universität Koblenz-Landau. Mit der Abgabe ihrer Bewerbung erklären sich die Autoren einverstanden, dass sich Studierende mit dieser beschäftigen. Frühere Preisträger können sich nicht noch einmal bewerben.