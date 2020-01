Literatur : Texte und Lieder von Heinrich Heine in der Tufa

Foto: Tuchfabrik Trier

Trier (red) In der Reihe #literaturintrier steht am Sonntag, 19. Januar, ab 18 Uhr Heinrich Heine im Mittelpunkt. Im kleinen Saal der Tufa in Trier geht es um das Verhältnis des Dichters zu seiner Heimat – ein komplexes Kapitel, in dem der aus Preußen nach Paris vertriebene Heinrich Heine von Liebe und Sehnsucht, von Verlust, von Angst, Verrat und Hass erzählt. Dazu spielt das Ensemble Kalliope ausgewählte Heine-Lieder.

