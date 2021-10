Kultur : Und der Literaturnobelpreis geht an ...

Stockholm ... Abdulrazak Gurnah. Der Schriftsteller aus Tansania konnte die Akademie mit einem besonderen Aspekt in seinen Werken überzeugen.

Es ist eine große Überraschung: Der diesjährige Literaturnobelpreis geht an den in Deutschland relativ unbekannten tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.