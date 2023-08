Openair-Konzert So feiern AnnenMayKantereit mit 15.000 Fans am Losheimer See (Fotos)

Es ist das bisher größte Open Air in Losheim in diesem Sommer gewesen - die Kölner Band AnnenMayKantereit lockte am Sonntagabend 15.000 Fans an das Gelände am Stausee. Mehr als an den Tagen zuvor Feine Sahne Fischfilet (rund 5000 Zuschauer) und Cro (12.000).