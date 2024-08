Legendäres Festival Nach der Krise: So war’s diesmal auf der Lott

Am Freitag spielt das Wetter auch mit – ein ganz kurzer Regenschauer am Nachmittag, das war’s. Die von den Jüngeren in der Lott-Gesellschaft verantwortete Waldbühne wird immer bunter – nicht nur vom Programm her. Da gibt’s wieder die Rakuhns (einen jungen Chor aus Koblenz), der Trierer Rapper DMO wird gefeiert, die Berlinerin Lin bekommt mit ihren Loops allein auf der Bühne einen Bandsound hin. Multiinstrumentalist Deniz Mahir Kartal mixt türkische Klänge mit Elektronik. Auf der Hauptbühne sorgten Kochkraft durch KMA direkt mit ihren ersten Stücken für Alarm und Partystimmung in den ersten Reihen. Headliner am Freitag war die Stuttgarter Post-Punk- und Indierock-Band Die Nerven – die spielen tolle Songs wie „Keine Bewegung“, auch das neue, im September erscheinende Album „Wir waren hier“ lässt einiges erwarten - aber der Funke springt an diesem Abend dennoch nicht so ganz über. Zuvor spielte neben den Berlinern Von Flocken die Eifeler Hardrockband Old Moon Madness, die ihre Gage der Lott-Gesellschaft spendete – schöne Geste, unabhängig davon, wie die Bilanz ausfällt.